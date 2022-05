Earste edysje Arcadia set útein

Mei ûnder mear in swalkjend bosk, keunst yn keninklike bosken en teater op iisbanen

Nei it Kulturele Haadstêd fan Europa-jier yn 2018 is Fryslân mei de earste edysje fan Arcadia opnij it dekôr fan in grut opset (ynter)nasjonaal kultureel evenemint. De kultuerhûndertdeiske giet offisjeel fan start yn it iepeningswykein fan 6 oant en mei 8 maaie.

By it evenemint wurde 750.000 besiten ferwachte. Dêrneist wurkje der mear as 20.000 Friezen oan it programma mei. Besikers kinne ûnder mear genietsje fan Bosk, in swalkjend bosk yn Ljouwert, Paradys, in byldzjende keunsteksposysje yn Parklânskip Oranjewâld mei (ynter)nasjonale keunstners en PAFFF, in nagelnij poadiumkeunstefestival.

Arcadia, 100 dagen foarstellingen, eksposysjes en mienskip

Yn it iepeningswykein krije besikers trije dagen lang op ferskate lokaasjes yn Fryslân in dwerstrochsneed fan it hûndert dagen duorjende programma presintearre. De sintrale fraach is: ‘Hoe litte we ús ierde en mienskip efter foar de generaasjes nei ús?’ Hoopfolle perspektiven wurde oanrikt troch (ynter)nasjonale en lokale keunstners, kultuermakkers en de Fryske mienskip. “Yn Fryslân dogge wy graach dingen mei-inoar. Tsientallen kulturele organisaasjes, bedriuwen, oerheden en skoallen sette har mei mear as 20.000 Friezen yn foar in ryk artistyk en kultureel programma. Wy sjogge dat it gâns in protte minsken byinoar bringt yn in tiid dêr’t in protte feroaret yn ús doarpen, wiken en stêden”, seit artistyk lieder Sjoerd Bootsma fan Arcadia.

Expeditie Next

Arcadia trapet ôf op Expeditie Next, it Nasjonale Wittenskipsfestival foar bern dat holden wurdt yn Frjentsjer, de stêd mei in ryk akademysk en astronomysk ferline. Dêr is ek de Fryske premjêre fan it reizgjend keunstwurk Gaia, in ferljochte ierdbol fan sân meter trochsneed fan keunstner Luke Jerram. Gaia lit de kearn fan Arcadia 2022 sjen: dit is ús iennige planeet, hoe jouwe wy har oan folgende generaasjes troch? Freedtemiddei is de premjêre fan Schreeuwen in een weiland fan Broei. Broei biedt tolve jonge makkers, dy’t yn dizze iuw berne binne, it poadium. Op ferskate plakken yn de provinsje litte se sjen wat har dwaande hâldt, hoe’t se nei harsels sjogge, nei oaren en de wrâld. De tredde premjêre fan de dei, The Underground fan NITE, feroaret it slúsfabryk yn Drachten yn in spektakulêr en byldzjend sirkus oer it belang fan sjoen wurde en de tragyk fan it mislearjen. The Underground is in bewurking fan Dostojevski’s Oantekens út it ûndergrûnske.

Sneon 7 maaie

Sneon iepenet ien fan de grutste projekten fan Arcadia, Bosk. In swalkjend bosk fan mear as tûzen beammen. Yn hûndert dagen kuierje de beammen troch de binnenstêd fan Ljouwert en kleurje de stêd letterlik grien. De beammen, mei in hichte fan yn trochsneed seis meter, lizze in rûte fan yn totaal 3,5 kilometer ôf. Bosk is in idee fan Joop Mulder silger, oprjochter fan Oerol en lânskipskeunstner Bruno Doedens.

Snein 8 maaie

Op snein giet de ynternasjonale keunstútstalling Paradys yn Parklânskip Oranjewâld offisjeel fan start. Yn de útstalling eksposearje ynternasjonale byldzjende keunstners as Gregor Schneider, Mercedes Azpilicueta en Erik van Lieshout benammen nij wurk. De Roemeenske keunstner Alexandra Pirici bringt de útfiering Building Blocks yn de Ekokatedraal yn Mildaam.

Arcadia wurdt fan 6 maaie oant en mei 14 augustus holden. Sjoch foar it folsleine programma op: www.arcadia.frl.