Dútske dokters kinne gjin “oplieding” ta homeopaat mear folgje

Opliedings fan dokters ta homeopaat binne yn Dútslân tenei net mear mooglik. Homeopaty is in ûnwurksume behannelmetoade op basis fan de filosofy dat sterke fertinning mei siikmeitsjend guod as medisyn wurkje soe. Hoewol’t wittenskippers oertsjûgjend bewiisd hawwe dat homeopatysk guod net wurket, bliuwt it populêr.

Ferskate dielsteaten hawwe de oplieding ta homeopaat foar dokters earder al skrast. No bart dat yn alle dielsteaten. De Dútske minister fan folkssûnens Karl Lauterbach seit: “Goede genêskeunst is basearre op wittenskip. Foar homeopaty is dêr dan ek gjin plak. Wat dat oangiet, moatte wy kleur bekenne.”