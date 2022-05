Denemarken organisearret 13e Liet Ynternasjonaal

Trettjin finalisten op sjongfestival foar minderheidstalen

Trettjin Europeeske minderheidstalen dogge oare wike freed 13 maaie mei oan Liet Ynternasjonaal. De dielnimmers oan it sjongfestival foar minderheidstalen, dat foar de 13e kear hâlden wurdt, komme ûnder oaren út regio’s yn Spanje, Frankryk, Itaalje, Dútslân, Finlân, Israël en Denemarken. Fryslân wurdt fertsjinwurdige troch Adri de Boer, winner fan Liet 2021. De trettjin lietsjes dy’t yn de finale tsjin elkoar stride, binne troch in sjuery selektearre út mear as tritich ynstjoerde komposysjes.

De finale fan Liet Ynternasjonaal 2022 wurdt holden yn it Deenske Tønder/Tondern, dat de kommende wike omtsjoend wurdt yn in Europeeske festivalstêd. Kommende woansdei sette de repetysjes útein. Yn de finale op freed 13 maaie, krekt foar de slotshow fan it grutte Europeeske sjongfestival in dei letter, sil sjongeres Ingret út Oekraïne de iepening fersoargje.

“Denemarken soe twa jier lyn al de finale fan Liet International organisearje. Mar twa wiken foar de finaledei moast troch de útbraak fan it koroanafirus alles ôflost wurde”, sa seit Uffe Iwersen fan de Deenske organisaasje, dy’t mei de Fryske Stichting Liet ’91 it festival organisearret. “Wy ha tegearre mei de organisaasje yn Denemarken eins alles op ’e nij organisearre moatten. Der binne sels allegear nije lietsjes ynstjoerd en troch in nije sjuery selektearre. En wy moasten sels switche fan Aabenraa/Apenrade nei Tønder/Tondern.” De finale fan Liet Ynternasjonaal is freed 13 maaie fan 19.00 oere ôf te folgjen fia in livestream op www.omropfryslan.nl en de sosjalemediakanalen fan Omrop Fryslân (Facebook en YouTube) en Liet.

Dielnimmers 13e Liet Ynternasjonaal

Adri de Boer – ‘Bliuw mar by my’, Frysk (Nederlân)

Billy Fumey – ‘U Port Titi’, Francoprovencal (Frankryk)

Carolina Rubirosa – ‘O teu camiñar’, Galisysk (Spanje)

Die Tüdelband – ‘Wenn ik enen Wunsch harr’, Platdútsk (Dútslân)

Doria – ’ROMA’ Korsikaansk (Frankryk)

Emanuele – ‘Pintus Genia’ Sardinysk (Itaalje)

Ingá-Máret – ‘Gaup-Juuso Dovdatmeahttumii’, Sami (Finlân)

Jimi Henndreck – ‘Heihupfa’ Súd-Tiroalsk (Itaalje)

Martin Hørløck – ‘Æ Nordschleswig-Lied’, Synnejysk/Dútsk (Denemarken)

Martje Johannsen & Christoph Hansen – ‘Maleen’, Noardfrysk (Dútslân)

Roger Argemí – ‘La contradicció’, Katalaansk (Spanje)

Sofi & The Baladis – ‘REBUTALLA’, Hebrew (Israël)

Yourdaughters – ‘Hudsult’, Deensk (Dútslân)