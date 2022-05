Kommende snein, 22 maaie, hâlde It Fryske Gea, Nasjonaal Park ‘De Alde Feanen’ en IVN Natueredukaasje in iepen dei. Dat bart yn it ramt fan de Dei fan de Nasjonale Parken. Fan tolven oant fjouweren is der dan yn en om it besikerssintrum De Wiidpleats yn Earnewâld fan alles te dwaan. Fan farekskurzjes, lêzingen en kuiertochten foar folwoeksenen oant speurtochten en alderhande oantreklike aktiviteiten foar grutte en lytse bern.

Alle ynformaasje oer de iepen dei is te finen op www.itfryskegea.nl/opendag2022.

Wa’t oan de ûndersteande aktiviteiten meidwaan wol hellet in tagongskaartsje ôf. Dy binne fergees, mar mei de Blaustirns farre kostet € 2,–.

Kuiereksursjes foar minsken fan 10 jier en âlder (1½ oere) om 12.30, 12.45, 13.00, 14.15, 14.30 en 14.45 oere

Fareksursjes mei de sinne-enerzyboat de Blaustirns (1 oere) om 12.15, 13.30, 14.45 en 16.00 oere

Fareksursjes mei de pream De Houthandel (1 oere) om 12.30, 13.45 en 15.00 oere

Fareksursjes mei de pream Haldfest (1 uur) om 12.15, 13.30, 14.45 en 16.00 oere

Wetterbistkes fange foar 6- oant 12-jierrigen om 13.00 en 14.30 oere

It besikerssintrum De Wiidpleats is oan de Koaidyk 8a by Earnewâld.