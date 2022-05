Creedence Clearwater Revival (gedicht)

Creedence Clearwater Revival

Dêr op ’e hoeke, dêr op ’e dyk,

rint de leave lifter,

gnúf út myn achterdoar,

om’t it is hast sneontejûn.

Hey fannacht, it sil heve fannacht,

ik haw it yn it druvehôf heard,

goeie Golly, frou Molly,

de moanne stiet net bêst.

Ik sil dy betsjoene,

wa sil de rein tsjinhâlde?

Faaks rinne wy oer it wetter

fan de Griene Stream.

Ea sil nea komme,

salang’t ik it ljocht mar sjen kin,

omheech krekt foarby de bocht,

om’t ik bin de lokkige soan.

Sander Hoekstra