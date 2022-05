Briefkje oer taal (15)

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (14) | It Nijs)

Bêste Ed,

Gewoanwei heakje do en ik op it briefke fan de foarige kear yn, mar dizze kear wol ik earst noch efkes tebek nei myn briefke fan fjirtjin dagen lyn. Dat gie oer ‘los of oaninoar’. Cor Jousma reagearre dêrop troch my op Mei freonlike groetnis fan Rienk de Haan te wizen. Ik hie der yndied net by stilstien en rieplachtsje dy weardefolle skriuwwizer út 1995 fan it Taalburo fan de Fryske Akademy ek. Rienk de Haan (1943-2018) wurke dêr en wie in wichtich en behelpsum adviseur yn taalsaken.

Under it kopke ‘los of fêst’ wijt De Haan treddel side oan dat ûnderwerp. Hy giet de ferskillende soarten gearstallingen bylâns en jout aardich wat foarbylden. Wa’t dat boekje hat of noch besette kin, ried ik oan en besjoch oer dit ûnderwerp de siden 76-79. De lêste sin fan De Haan dêroer is ‘’By twivel is it oan te rieden om in wurdboek te rieplachtsjen.” Ferwachtsje lykwols net dat dêr alle gearstallingen (of gearsettingen) yn te finen binne, want der wurde alle dagen wer nije betocht, haw ik wolris lêzen.

Mysels is net dúdlik wêrom’t it wurd ‘bekendmaken’ yn de Fryske wurdboeken as ‘bekend meitsjen’ oanjûn stiet, wylst ‘bekendmakking’ wol as ien wurd skreaun wurdt. Dat lêste komt my net as fryskeigen foar; ik brûk leaver ‘it bekendmeitsjen’, mar dat sil dan wol ‘bekend meitsjen’ wêze moatte (los dus). As ik yn it digitale Frysk Hânwurdboek opsykje watfoar gearstallingen der mei ‘meitsje’ wól makke binne, kom ik op 68 en falt it my op dat ‘skjinmeitsje’ der wol by is, mar ‘smoarchmeitsje’ net. Dat soe neffens it wurdboek los skreaun wurde moatte. Ek opfallend: yn it Frysk is it ‘bangmeitsje’, mar yn it Hollânsk is it ‘bang maken’. As wurden in (nije) ienheid foarmje, wurde se neffens De Haan yn it algemien oaninoar skreaun. Yn it algemien, dus net altyd! Dat freget om fierdere útlis. Ik wol it graach begripe kinne en bin dan ek benijd oft der lêzers fan ús briefkjen binne dy’t dat útlizze wolle.

Ferline wike brochtsto de foarnamwurdlike bywurden te praat dy’t yn it Frysk krekt wol splitst wurde: net wêrmei’t, mar dêr’t (…) mei. Sokke binne der mear. Do neamdest ek waardoor en waaronder en do foegest deroan ta dat Friezen it dêr dreech mei hawwe. Dat komt my yndied bekend foar en ik moat it wol gauris oanpasse. Yn it Hollânsk wurdt waaronder ek noch op in spesjale wize tapast. Foarbyld: ‘Er waren veel bezoekers, waaronder enkele Friezen.’ Dat liket my in ferkoarting fan ‘waar enkele Friezen onder waren.’ Yn it Frysk sizze en skriuwe we net ‘wêrûnder inkelde Friezen.’ It soe sa kinne: ‘dêr’t in stikmannich Friezen fan wiene.’ Dochs docht my dat te houterich oan. In moaiere oplossing liket my: ‘mei dêrûnder in stikmannich Friezen’ of ‘mei ek wat Friezen derby.’

Nei oanlieding fan in sin hjirboppe (Sokke binne der mear) haw ik in fraach. Is ‘sokke’ dêr goed yn brûkt? Of hie it ‘sokken’ wêze moatten? Yn it Nederlânsk krije sokke wurden as zulke, beide, alle ensafuorthinne in n as lêste letter as se nei persoanen wize en as se selsstannich brûkt wurde. Ik krij wolris de yndruk dat soksoarte wurden yn it Frysk altyd in n krije, ek as se net nei minsken ferwize.

Mei freonlike groetnis,

Jan