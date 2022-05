Boek “Seelter Seeken” digitaal beskikber

Pyt Kramer

It boek Seelter Seeken fan Pyt Kramer en Theo Griep is digitaal beskikber. Henk Wolf hat it boek op it webstee www.seeltersk.de pleatst. It jout in soad ynformaasje oer nammen fan plakken en famyljes út it Sealterlân, de Frysktalige enklave yn de Dútske dielsteat Nedersaksen. Fierder steane der âlde fertellingen yn it Frysk fan Sealterlân en yn it (Westerlauwerske) Frysk fan de provinsje Fryslân yn.

It boek is te finen op de side mei wurk fan Pyt Kramer. Klik hjir om dy te besjen.