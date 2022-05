Arriva yntrodusearret ûnbeheind reizgjen mei Arcadia OV-deikaart

Arriva yntrodusearret de Arcadia OV-deikaart dêr’t besikers fan de kultuerhûnderdeiske nei de moarnsspits foar € 7,50 deis ûnbeheind mei troch Fryslân en op de Waadeilannen reizgje kinne. De gearwurking mei haad- en mobiliteitspartner Arriva slút goed oan op it kulturele programma fan Arcadia, dat giet oer de fraach hoe’t we de ierde en maatskippij efterlitte foar de generaasjes nei ús. Mei de deikaart kinne besikers op in duorsume manier nei de ferskate eveneminten reizgje. De Arcadia OV-deikaart is te keap fia de spesjale webside arriva.nl/arcadia.

Untbleating Arcadia-bus

Om de kultuerhûndertdeiske ûnder it omtinken te bringen, hawwe Arcadia en Arriva mei-inoar it bestikkerjen fan bussen mei ûnder oare Paradys, IIS en Bosk fersoarge. Moandei wie de offisjele ûntbleating fan de bussen. De gearwurking waard beklonken troch deputearre Avine Fokkens-Kelder, Immie Jonkman en Sjoerd Bootsma, direksje Arcadia, Jan van Erve, haad partnerskip en kommersje Arcadia, Martin Cnossen, direkteur Merk Fryslân en Milfred Hart, regiodirekteur fan Arriva.

100 dagen kultureel programma

Fan 6 maaie o/m 14 augustus 2022 kinne besikers har mei Arcadia ynspirearje litte troch in breed kultureel en artistyk programma mei û.o. byldzjende keunst, teater, literatuer en debat om it tema ‘foarâlderskip’ hinne. Yn in tiid fan feroaring binne it just keunstners, kultuermakkers en ûntwerpers dy’t ús nije perspektiven op de takomst oanrikke en ús oars sjen litte.

Arriva wol besikers ynspirearje om te kiezen foar duorsume (ferfiers)mooglikheden. Mei it koartlyn lansearre reisplatfoarm Glimble kin de besiker syn reis fan doar ta doar planne en foar duorsume opsjes kieze. Yn de app is reizgjen mei it iepenbier ferfier keppele oan it boeken fan oare (diel)ferfiersopsjes, lykas de Arriva-dielfyts.

Mear ynformaasje oer haadpartner Arriva en de Arcadia OV-deikaart is te finen op arriva.nl/arcadia.