Ynkeap beskerme wenjen yn Fryslân

Op 1 april 2022 is de nije ynkeap beskerme wenjen úteinset. Yn ’e oanrin nei dy start hawwe de achttjin Fryske gemeenten nau gearwurke om in goede ynfolling te jaan oan beskerme wenjen yn ’e Fryske regio. De ynkeap is sintraal regele troch Sosjaal Domein Fryslân (SDF).

Wat is beskerme wenjen?

Beskerme wenjen is foar bewenners yn ’e regio Fryslân dy’t yn harren deistich libben neidielen ûnderfine as gefolch fan psychyske of psychososjale problemen. As dat derta laat dat de bewenner net mear op himsels wenje en wurkje kin, dan kin it wenjen yn in beskerme fermidden soms needsaaklik wêze.

Wat feroaret der foar de bewenner?

De bewenner kin him noch hieltyd melde by de meiwurkers yn De Tagong as hy of sy in fraach om stipe hat. De meiwurkers yn De Taong binne de sosjaal wurkers, meitinkers, gebietsteammeiwurkers, prosesregisseurs.

Foar minsken fan achttjin oant 27 jier mei psychyske of psychososjale problematyk, is in lichtere foarm fan beskerme wenjen ûntwikkele, nammentlik JongThús. Hja sitte yn in rite yn harren libben dat se miskien studearje of op keamers wolle. JongThús is dêrop oanpast.

Wat feroaret der foar de oanbieder?

It palet oan kwaliteitseasken is útwreide. De gemeenten fiere dêr tafersjoch op út yn gearwurking mei SDF. By de ynkeap is rekken holden mei foldwaande kapasiteit, kennis en goede sprieding oer de provinsje.