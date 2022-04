Yn ’e loft fan fleantúch wikselje giet mis

De Amerikaanske loftfeartautoriteit docht ûndersyk nei in stunt fan de Red Bull Air Force. Twa piloaten soene yn ’e loft fan fleantúch wikselje. Dat mislearre en dêrnei stoarte ien fan de fleantugen del yn ’e buert fan Eloy, in plakje yn de steat Arizona. Net ien rekke ferwûne.

De stunt moast de earste fleantúchwiksel yn ’e skiednis wurde. De piloaten sprongen op fjouwer kilometer hichte út harren fleantúch en besochten it oare te berikken om dêrnei wer efter it stjoer te krûpen. Ien fan de tastellen begûn yn ’e rûnte te giseljen en stoarte del.

Besjoch in filmke fan de stunt.

Red Bull hie tastimming foar de stunt frege, mar de loftfeartautoriteit hie dy net ferliend. Mei’t Red Bull dochs trochset hat, rint der no in ûndersyk. Dat kin op in boete of it ferliezen fan de fleanfergunning útrinne

Neffens de Federal Aviation Administration lâne de piloat fan it delstoarte fleantúch feilich mei syn parasjute. De oare piloat krige wol kontrôle oer it twadde fleantúch en sette it oan ’e grûn, berjochtet parseburo AP.