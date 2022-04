Wurk fan Jeanne Bieruma Oosting sintraal yn Museum Belvédère

Museum Belvédère is beide Peaskedagen fan 10.00 oant 17.00 oere iepen. Oant en mei 21 augustus 2022 stiet yn it museum it mearsidich oeuvre fan Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) sintraal. Under de titel De zomer van Jeanne is yn ferskate musea wurk fan frou Oosting te sjen.

Museum Belvédère toant net allinnich har kleurrike grafyk, mar lit ek wurken sjen dy’t oan har Fryske jeugd keppele binne. De klam leit lykwols op de baanbrekkende grafyk út har perioade yn Parys, dy’t soms morbide, mysterieus en mankelyk is, mar ek it útgeanslibben fiert.

Berne yn it fermogende miljeu fan Fryske adel en patrisiaat, lei in karriêre as keunstneresse net foar de hân. Jeanne Bieruma Oosting waard beheind troch de konvinsjes fan har tiid, klasse en sekse, mar hja focht har dochs frij. Op har lange libbenswei kreëarre se in omfangryk oeuvre dat oanljeferveskilderijen, akwarellen, grafyk en wurken op papier omfettet. Se moast der faak ‘stoeie mei de muzen’, sa’t se it sels omskreau. De eksposysje is yn fjouwer kabinetten fan de westfleugel te sjen.

De katalogus

De publikaasje is út trije skiften opboud. It earste part giet oer de Fryske eftergrûn fan de keunstneresse, it twadde oer har rite yn Parys (1929-1940) en yn it lêste part wurdt de grafyk beljochte, mei dêrûnder it ex libris. De ryk yllustrearre útjefte kostet fyftjin euro. Mei teksten fan Susan van den Berg en Jolande Withuis, de biograaf fan frou Bieruma Oosting.

Besjoch de katalogus.

De simmer fan Jeanne

Alle dielnimmers oan De simmer fan Jeanne hawwe har feriene op in spesjale webside, dêr’t ynformaasje te finen is oer de ferskate útstallingen en besibbe aktiviteiten. Der is ek in reisgids ûntwikkele, in lyts boekje mei alle gegevens, dat fergees yn it museum te krijen is salang’t der foarrie is.

Besjoch de film Stoeien met de muzen oer Jeanne Bieruma Oosting.