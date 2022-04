Wrâldpremjêre ‘Tolworld’ belibbet slagge earste jûn yn Ljouwert

It loftspektakel fan it Flaamske selskip Theater Tol waard yn Ljouwert goed ûntfongen. Op tongersdeitejûn luts it evenemint sa’n 15.000 besikers nei de Prinsetún en de Noardersingel.

Artistyk lieder fan Teater Tol Charlotte Seuntjes sjocht tefreden tebek. “Wy sjogge tebek op in geweldige earste jûn. Wy binne ferwaarme troch de grutte opkomst en de entûsjaste reaksjes fan it publyk. Wy hawwe der in soad sin oan om freed en sneon wer sa’n moaie foarstelling del te setten.” De oanwêzige taskôgers leine in kuierrûte ôf by trije metershege ynstallaasjes lâns, dêr’t dûnsers, muzikanten en sjongers op grutte hichte boppe it wetter fan de Prinsetún yn sweven. De ferljochte rûte waard opfleure mei kleurich oanklaaide fytsers en dûnsers, sawol de dyk lâns as op it wetter.

De gemeente Ljouwert helle dit jier it Flaamske teaterselskip Teater Tol nei de stêd. Mei de gemeente Ljouwert, Joop Mulder silger én mei help fan lokale Fryske keunstners ûntwikkele it teaterselskip in folslein nije foarstelling: Tolworld. It selskip reizget al sûnt 1998 de hiele wrâld oer. It is de earste kear dat Teater Tol in foarstelling fan dit formaat delset.

De foarstelling fan Teater Tol is fergees tagonklik en is freed 22 en sneon 23 april noch yn Ljouwert te sjen, beide jûnen fan 20.00 oant 23.00 oere.

Mear ynformaasje is te finen op visitleeuwarden.nl/tolworld.