Wrâldboekedei en de Katalaanske ‘Dei fan Sant Jordi’ op 23 april by de Afûk

Sneon 23 april is it yn Kataloanië ‘De dei fan Sant Jordi (Sint Joris)’, in dei dat de minsken dêr elkoar neffens tradysje boeken en roazen kado dogge. Boppedat falt dy dei gear mei de jierlikse ‘Wrâldboekedei’, yn 1995 fêststeld troch de UNESCO om oandacht te freegjen foar it belang fan boeken en lêzen.

De kombinaasje fan dy twa fieringen wie foar Ignasi Ripoll fan it Assemblea Nacional Catalana Nederland (ANC) reden om de tradysje dit jier troch te jaan oan Nederlân en kontakt te sykjen mei de Afûk. Beide partijen steane foar de promoasje fan harren taal en kultuer. Mei-inoar organisearje sy no op sneon 23 april foar it earst de ‘Boeke- en Roazedei’ yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Dy begjint om 12.00 oere.

Der wurdt dan ferteld oer de dei fan Sant Jordi en Wrâldboekedei. Der wurde ek Katalaanske gedichten foardroegen, foar in part nei it Frysk oerset troch Syds Wiersma, en der is omtinken foar Fryske wiisheden. Boppedat krije alle klanten in moaie roas kado (op=op).

Gearwurking ANC en Afûk

It Katalaansk heart, lykas it Frysk, ta de Europeeske minderheidstalen. “Wy wurdearje en beskermje ús talen”, seit it ANC-Nederland, ien fan de bûtenlânske tûken fan it Assemblea Nacional Catalana, in Katalaanske sivile maatskiplike organisaasje dy’t him ûnder mear foar de promoasje fan kultuer en minderheidstalen ynset. Dat doel slút hiel moai oan by de missy en it wurk fan de Afûk as it om de Fryske taal giet. Dêrnjonken is de Afûk net allinne útjouwer fan boeken yn it Frysk en oer Fryslân, mar hat dy ek noch in spesjalisearre boekwinkel. Alle reden om yn te gean op dat Katalaanske inisjatyf en mei te wurkjen oan de organisaasje fan it evenemint.

Tradysje

De ‘Diada de Sant Jordi’ (dei fan Sint Joris), op 23 april, is in bysûndere feestdei yn Kataloanië. Net allinnich is it de dei fan de beskermhillige, mar it is ek de dei fan de roas as symboal fan de leafde en de dei fan it boek as symboal fan de kultuer. It is in tradysje mei in lange skiednis. De ferearing fan Sant Jordi yn Kataloanië waard troch de Generalitat, it regear fan Kataloanië, yn 1456 útroppen ta in offisjeel feest. In wichtich ûnderdiel fan de hjoeddeistige festiviteiten is it tradisjonele útwikseljen fan kado’s: de man jout de frou in roas en hy kriget fan har in boek. Tsjintwurdich kriget elkenien fansels in boek: frou, man én bern. “Wy tinke dat it ien fan de moaiste tradysjes is dy’t wy Katalanen hawwe en dat it oeral fierd wurde kinne soe”, seit Ignasi Ripoll.

De Dei fan it Boek is yn 1926 ynsteld, omdat op 23 april de dea fan Cervantes betocht wurdt. It fieren fan dy dei waard al gau yn Kataloanië oernommen, en wylst de tradysje op oare plakken ferwettere, is er yn Kataloanië útgroeid ta ien fan de populêrste feesten, kompleet mei boekemerken en blommediskes en tal fan kulturele aktiviteiten.

Nigethawwers binne fan herten wolkom by it evenemint op sneon 23 april o.s. fan 12.00 oere ôf yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert (Bûterhoeke 3).

Programma

12.00 oere – Wolkom en útlis taljochting op it organisearjen fan it evenemint by de Afûk

12.10 oere – Utlis Sant Jordi en Wrâldboekedei

12.15 oere – Foardracht gedichten yn it Katalaansk

12.30 oere – Foardracht Katalaanske gedichten yn it Frysk

12.45 oere – Fryske wiisheden

13.00 oere – Ein programma

Sjoch op www.afuk.frl foar mear ynformaasje.