Waarpraatsje: Wykein noch myld

DE JOUWER – It waar wie freed better as earst tocht waard. De sinne wie der goed by. Yn it wykein bliuwt it noch myld en drûch.

Freedtenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it easten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 8 graden.

Sneon skynt de sinne wer flink, mar der stiet wol wer in hiel stik wyn. Dy komt út it easten en is matich oant frij krêftich en by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 17.

Snein bliuwt it oan ’e rûzige kant en der is wat mear bewolking. Mei goed 15 graden is it noch wol noflik maitiidswaar.

Nei it wykein wurdt it kâlder.

Jan Brinksma