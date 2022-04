Waarpraatsje: Tongersdei in soad wyn

DE JOUWER – It waar is bot fan slach en dat bliuwt yn elts gefal noch in pear dagen sa.

Woansdeitenacht is de loft berûn en it reint sa út en troch of der falt in bui. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 7 graden.

Tongersdei is it rûzich en wiet, mar geandewei komme der ek wat opklearringen mei letter wer buien, miskien wol mei wat tonger en heil. De wyn komt earst út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn ‘e middei giet de wyn nei it westen en boazet er noch wat oan. It wurdt in graad of 9.

Freed feroaret der net folle.

Jan Brinksma