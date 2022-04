Waarpraatsje: Tiisdei wer sinne

DE JOUWER – De sinne hie it moandei op in soad plakken yn Fryslân dreech en it bleau ek net oeral hielendal drûch. Tiisdei komt de sinne werom, mar it is wol fris.

Moandeitenacht is it earst helder, mar letter rekket de loft wer berûn. De wyn giet nei it noarden en is swak oant matich, mar boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Tiisdei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. By in matige noardewyn is it mei 12 graden oan ‘e kâlde kant.

Op Keningsdei bliuwt it drûch.