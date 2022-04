Waarpraatsje: Strieminne wike

DE JOUWER – Nei in kreas mar fris wykein en rûnom wat buikes, krijge wy in strieminne wike mei in soad rein en lege temperaturen.

Sneintenacht is it earst helder, mar letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn en set it op in reinen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich en yn it Waadgebiet hurd. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Moandei is it skier en in reint in hiel skoft. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en yn ‘e moarntiid miskien wol efkes stoarmich. Letter op ‘e dei jout de wyn him del. It wurdt in graad of 8.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it tige ritich.

Jan Brinksma