Waarpraatsje: Strieljend Peaskewaar

DE JOUWER – Nei in strieljende earste Peaskedei sjocht it waar der foar twadde Peaskedei ek hiel goed út.

Sneintenacht is it helder en by in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Moandei skynt de sinne wer hast de hiele dei, mar yn ‘e rin fan ‘e middei soe de loft stadichoan wat berinne kinne. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken 14 en 18 graden.

Tiisdei is der mear bewolking, mar it bliuwt drûch.

Jan Brinksma