Waarpraatsje: Stadichoan wat better

DE JOUWER – Nei in wike dêr’t it waar bot yn hinne en wer gie, wurdt it no stadichoan wat better. It bliuwt noch wol in pear dagen oan ‘e kâlde kant.

Tongersdeitenacht falle der noch buien, miskien wol mei heil en tonger, mar der binne ek opklearringen en letter yn ‘e nacht wurdt it drûger. De westewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 3.

Freed wikselje sinne en bewolking inoar ôf en der kin in bui falle. De wyn giet nei it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en yn it Waadgebiet earst noch krêftich. Yn ‘e middei jout de wyn him del. It wurdt 8 graden.

Yn it wykein is der, nei alle gedachten, wat mear sinne, mar it myldere waar komt nije wike pas.

Jan Brinksma