Waarpraatsje: Stabyl

DE JOUWER – It is en bliuwt stabyl maitiidswaar, mar hiel waarm wurdt it net.

Tongersdeitenacht rekket de loft berûn. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 6 graden.

Freed is it earst skier, mar geandewei de dei soe de sinne ek noch wol (efkes) skine kinne. By in swakke, by de kust lâns en boppe de Iselmar matige noardewyn, wurdt it in graad as 13.

It peaskewykein sjocht der hiel kreas út.

Jan Brinksma