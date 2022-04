Waarpraatsje: Skier en te kâld

DE JOUWER – De sinne hat it tongersdei besocht, mar it slagge net. It bleau in skiere dei. Freed feroaret der neat.

Tongersdeitenacht is de loft berûn en by in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 4 graden.

Freed sil wer in skiere dei wurde. Miskien sjogge wy noch in glimp fan ‘e sinne, mar dy kâns is net sa grut. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich. Mei in graad of 11 is it te kâld foar de tiid fan it jier.

Yn it wykein bliuwt it fris en oan ‘e skiere kant.

Jan Brinksma