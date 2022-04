Waarpraatsje: Sinne hat it dreech

DE JOUWER – De sinne hie it op Keningsdei sa dreech dat it hast oeral yn Fryslâns in skiere en skrouske dei wurden is. Tongersdei soe de sinne him dan, lang om let, wer sjen litte moatte.

Woansdeitenacht is de loft berûn. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 4.

Tongersdei is it earst skier, mar yn ‘e middei nimt de kâns op sinne ta. De noarde- oant noardeastewyn is swak oant matich en de temperatuer leit tusken 10 en 14 graden.

Nei tongersdei feroaret der net folle. It bliuwt fris foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma