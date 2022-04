Waarpraatsje: Rêstich maitiidswaar

DE JOUWER – It wie in kreaze mar wol skiere maitiidsdei. Tongersdei komt de sinne wer werom.

Woansdeitenacht wurdt it helder en op guon plakken kin wat damp ûntstean. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is swak oant matich. It wurdt in graad of 6.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar letter komme der wol hingelwolken. Geandewei de dei giet de wyn nei it noardwesten en wurdt matich. De temperatuer leit tusken 12 en 16 graden.

Freed is wer in skiere dei, mar it bliuwt oan de mylde kant.

Jan Brinksma