Waarpraatsje: Oanhâldend stabyl

DE JOUWER – Nei alwer in hiel kreaze maitiidsdei mei in soad sinne, bliuwt it kreas waar.

Tiisdeitenacht is it helder en by in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne wer in grut part fan ‘e dei, mar letter komme der wol wat hingelwolken. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, mar by de noardlike kust lâns en boppe de Iselmar boazet de wyn yn ‘e rin fan ‘e dei wat oan. It wurdt in graad of 15.

Nei woansdei feroaret der net folle, mar der komt wol wat mear bewolking.

Jan Brinksma