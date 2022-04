Waarpraatsje: Noch in pear dagen myld

DE JOUWER – It wie tongersdei wer in dei mei in soad sinne, mar der wie wol wat mear hege bewolking en der stie ek in flink stik wyn. It bliuwt noch in pear dagen myld.

Tongersdeitenacht wikselje opklearringen en bewolking inoar ôf. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en yn it Waadgebiet sa út en troch krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed sil de sinne grif te sjen wêze, mar sa strieljend as de lêste dagen wurdt it wis net. Der stiet in stuve easte- oant súdeastewyn en de temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Sneon is it noch oan de waarme kant, fan snein ôf wurdt it stadichoan kâlder.

Jan Brinksma