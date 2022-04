Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – Nei in sneon mei buien en in soad wyn wie it snein kreas, mar noch wol fris. Dat sil feroarje. It wurdt dizze wike in hiel stik waarmer.

Sneintenacht is it helder en kâld. By in swakke súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Moandei skynt de sinne flink. Der is wol wat hege bewolking en by in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer tusken 10 en 14 graden.

Tiisdei en woansdei kin it 15 oant 19 graden wurde.

Jan Brinksma