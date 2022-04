Waarpraatsje: Mylde tiisdei

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei wurdt it tiisdei in hiel mylde maitiidsdei.

Moandeitenacht is it helder, mar wol mei wat hege bewolking. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak oant matich mar by de kust lâns en boppe de Iselmar matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne flink, mar der is wol wer hege bewolking. By in matige súdeastewyn wurdt it mei 15 oant 18 graden myld.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it oan ’e waarme kant.

Jan Brinksma