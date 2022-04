Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – Nei geweldige Peaskedagen mei hiel noflik waar, komt der no stadichoan mear bewolking. It bliuwt noch wol in dei of fjouwer drûch.

Moandeitenacht is it noch frij helder. By in swakke eastewyn wurdt it in graad of 4.

Tiisdei skynt de sinne noch wol geregeld, mar der is grif ek hege bewolking. De eastewyn is matich en de temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Yn ‘e twadde helte fan ‘e wike bliuwt it rêstich maitiidswaar.

Jan Brinksma