Waarpraatsje: Maitiid

DE JOUWER – It haadstasjon fan it KNMI yn De Bilt hat tiisdei de earste offisjele waarme dei (in dei mei 20 graden as mear) fan dit jier registreare. Dat jildt dan foar it hiele lân. Ek op in soad plakken yn Fryslân waard it krapoan 20 graden. It bliuwt kreas waar, mar woansdei is der wol mear bewolking.

Tiisdeitenacht is it earst, nei alle gedachten, helder mar letter rekket de loft stadichoan berûn. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei sil it in grut part fan ‘e dei skier wêze, mar in glimp fan ‘e sinne is net útsletten. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken 12 en 17 graden.

Letter yn ‘e wike bliuwt it rêstich en noflik maitiidswaar.

Jan Brinksma