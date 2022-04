Waarpraatsje: Lytse kâns op in bui

DE JOUWER – It wie in wykein mei wer in hiel soad sinne, mar ek in flinke pûster wyn. It bliuwt kreas waar, al sil it wol wat frisser wurde.

Sneintenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der is in (hiel) lytse kâns op in bui. De noardeastewyn is swak oant matich en yn it Waadgebiet frij krêftich oant krêftich. It wurdt 5 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as wis, drûch. De wyn komt út it noardeasten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It sil net folle waarmer wurde as 14 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it drûch, de sinne skynt alle dagen wol geregeld, mar waarm wurdt it net.

Jan Brinksma