Waarpraatsje: Kreaze Peaske

DE JOUWER – It wie freed skier en oan ‘e kâlde kant, want de sinne hie it hiel dreech. Dêr komt yn it wykein feroaring yn. De Peaskedagen sjogge der goed út.

Freedtenacht klearret it hast oeral op en by in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn wurdt it 5 graden.

Sneon skynt de sinne hast de hiele dei. De eastewyn is matich en it sil 15 graden wurde.

Earste Peaskedei wurdt it noch in bytsje waarmer. By in swakke oant matige súdeastewyn en in soad sinne wurdt it goed 15 graden.

Twadde Peaskedei is der wat mear bewolking, mar it bliuwt noflik en drûch maitiidswaar.

Jan Brinksma