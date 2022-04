Waarpraatsje: Keningsdei sinne en bewolking

DE JOUWER – Nei ien dei mei mear bewolking en wat delslach wie de sinne der tiisdei alwer goed by. Op Keningsdei sil de sinne ek grif te sjen wêze. It bliuwt yn elts gefal drûch.

Tiisdeitenacht is it helder, mar hielendal wis is dat net. Der kin ek bewolking oerdriuwe. Op heldere plakken soe wat damp ûntstean kinne. De wyn komt út ferskillende rjochtingen, mar by de kust lâns stiet in matige noardewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Woansdei (Keningsdei) sil op guon plakken mei bewolking begjinne, mar geandewei soe neffens ferwachting de sinne der flink by komme moatte. Yn ‘e middei binne der dan wol wer hingelwolken. By in swakke noardewyn leit de temperatuer tusken 11 en 14 graden.

Tongersdei wurdt it wat mylder.

Jan Brinksma