Waarpraatsje: Gjin maitiid

DE JOUWER – It waar die moandei earder oan ‘e hjerst tinken as oan ‘e maitiid en dizze wike feroaret der ek net folle.

Moandeitenacht bliuwt de loft berûn en it kin sa út en troch (sto)reine. By in swakke westewyn wurdt it 5 graden.

Tiisdei wurdt it wer in reinige dei en wy sille de sinne net sjen. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak oant matich. It wurdt net folle waarmer as 9 graden.

Woansdei feroaret der hast neat.

Jan Brinksma