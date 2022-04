Waarpraatsje: Fris wykein

DE JOUWER – Sneon en snein bliuwt it noch oan ‘e kâlde kant, mar takomme wike wurdt it waarmer.

Freedtenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en letter kinne der in pear buien falle. De westewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. It wurdt 3 graden.

Sneon skynt de sinne sa út en troch, mar der falle ek buien, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei in graad of 8 is it fris foar de tiid fan it jier.

Snein bliuwt it, sa goed as, drûch en de sinne skynt wat mear as sneon. By in matige westewyn wurdt it 9 graden.

Takomme wike knapt it waar fierder op. It wurdt in hiel stik mylder.

Jan Brinksma