Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – In wite wrâld op 1 april, moaier kin it hast net. De wille duorre net lang, want oan ‘e ein fan ‘e dei wie de measte snie wer fuort. Yn it wykein is it, sa goed as, drûch.

Freedtenacht sil it, nei alle gedachten, helder wêze, mar wat bewolking is ek net hielendal útsletten. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Sneon skynt de sinne flink, mar by de kust lâns kin wol in bui falle. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. Mei 6 graden is it kâld foar de tiid fan it jier.

Snein is der mear bewolking mar it bliuwt, sa goed as, drûch. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 7 graden.

Takomme wike is it ritich en oan de kâlde kant.

Jan Brinksma