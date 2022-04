Tongersdei 21 april 17.30 oere hawwe fjouwer twaddejiersstudinten fan de Thorbecke Akademy te Ljouwert in fragelist plublisearre mei as tema: it ferlet fan it brûken fan de Fryske taal ûnder de ynwenners fan Fryslân. De studinten studearje bestjoerskunde & oerheidsmanagement.

Yn ‘e oplieding komme se faak yn oanrekking mei fraachstikken dy’t yn ‘e maatskippij spylje. Sa wurde se al gau klearstoomd foar it wurkfjild. De studinten dogge dêrom troch dizze koarte fragelist ûndersyk nei it ferlet fan it brûken fan de Fryske taal yn de rjochtseal. It ynfoljen kostet mar fjouwer of fiif minuten tiid. De list is sawol yn it Nederlânsk as yn it Frysk publisearre.