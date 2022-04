Twa berne-opfangen helje sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’

Twa berne-opfangen yn Fryslân hawwe it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ helle. It giet om bernedeiferbliuw De Spetters yn Holwert en pjutte-opfang ’t Kidelstientsje yn Sleat.

Bernedeiferbliuw De Spetters yn Holwert

Sûnt oktober 2018 wurdt yn bernedeiferbliuw De Spetters de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern stimulearre. It krige de ôfrûne jierren begelieding om it twatalich belied foarm te jaan, passend by de eigen wurkwize. Dat trajekt is no ôfrûne en it hat it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle.

De Spetters en twatalichheid

De Spetters heart by Stichting Kinderopvang Friesland, in organisaasje dy’t yn it grut part fan Fryslân ûnder oaren berne- en pjutte-opfang oanbiedt. De Spetters is fêstige yn MFA De Ynset yn Holwert.

It wurkjen mei in twatalich belied sjocht der op dizze lokaasje sá út: alle pedagogyks meiwurksters prate konsekwint Frysk mei alle bern. Beide talen krije ek omtinken by aktiviteiten, lykas sjongen en foarlêzen. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter makliker mear talen leare.

Der hat in fisitaasjekommisje by De Spetters west. Dy seach nei ûnder oare it taalbelied, de taalomjouwing en it pedagogysk taalklimaat. Oer de taalomjouwing skriuwt de kommisje ûnder oare: ‘Yn it ûnderdiel ôfbeakene tema taalaktiviteiten is pop Puk (NL) no oan de beurt. De pedagogysk meiwurker sit op de bank mei Puk en de bern yn in heale rûnte op stuoltsjes foar de bank. Puk wurdt wolkom hjitten en freget dernei yn it Nederlânsk de bern nei harren namme. Dan wurdt der in moai ferhaal ferteld.

Letter komt Puk oan mei in koffer. Dêr komt itersark út en dat moat beneamd wurde. In boardsje, in foarke, in mes en in leppel. Puk freget út en fertelt oer it iten-setsje. Der ûntstiet in petear hin’ en wêr mei Puk. De bern prate Frysk werom, ek it jonkje dat thús Nederlânsk praat. Dan wol Puk toverje. In kleedsje út de koffer oer it boardsje en it ark. Puk tovert it kleedsje mei boardsje fuort en doe de leppel ensfh. Wat in wille. De bern wolle fansels ek toverje en dat mei fan Puk. Al dwaande learden sy it toverjen. Prachtich om te sjen. In protte taal en wille by “De Spetters”.’

By it sertifisearringstrajekt kriget De Spetters begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. Dêr SFBO binne goed rom 280 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes oansletten.

Pjutte-opfang ‘t Kidelstientsje yn Sleat

Pjutte-opfang ‘t Kidelstientsje yn Sleat wurket al sûnt 2004 oan de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. Yn it ferline hat it dêr in sertifikaat foar behelle. Om ’e trije jier wurdt opnij besjoen oft der noch altyd neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied wurke wurdt. By ‘t Kidelstientsje wie dat wer sa en dat hawt it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ opnij foar trije jier fertsjinne.

‘t Kidelstientsje en twatalichheid

Pjutte-opfang ‘t Kidelstientsje is sûnt 2021 ûnderdiel fan de organisaasje SKIK Kinderopvang. Dy fersoarget ûnder oaren berne- en pjutte-opfang yn De Fryske Marren. Op 17 pjuttelokaasjes en 4 bernedeiferbliuwen wurdt wurke mei in twatalich belied.

Op lokaasjes dy’t wurkje mei in twatalich belied, prate pedagogysk meiwurkers elk ien taal. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter makliker mear talen leare. Foar beide talen is omtinken yn it aktiviteite-oanbod, lykas by it sjongen en it foarlêzen. Op it Kidelstientsje praat pedagogysk meiwurkster Emmy Nederlânsk en har kollega Katharina Frysk.

By ‘t Kidelstientsje hat ek in fisitaasjekommisje west om te sjen. Dy skriuwt oer de wurkwize yn de praktyk: ‘Der wurdt wurke mei in Fryske en in Nederlânske moarn. Sadwaande wikselje de beide meiwurkers elkoar ôf by it rûntepetear. Fan ‘e moarn wie it Katharina dy’t mei it tema oan ‘e slach gie. Tomke wie siik en gûlde. Hy hie in pleister op ‘e holle, hie pine holle, in seare búk en pine yn ‘e kiel. “Hoe moat Tomke no wer better wurde?” frege Katharina. “In prikje”, rôp ien fan de bern dy’t sels krekt ien krigen hie op it konsultaasjeburo. “Moat er ek op bêd?” “Ja”, rôpen de bern en der waard in bedsje ophelle. Tomke krige de piama oan. “Dokter moat komme”, fûnen de bern en Katharina. Emmy spile foar dokter en liet de bern ek harkje mei de stetoskoop en de bloeddrukmeter.’

By it sertifisearringstrajekt kriget ‘t Kidelstientsje ek begelieding fan it SFBO.