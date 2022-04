Theater Tol grut sukses mei mear as hûnderttûzen besikers

Theater Tol fierde ôfrûne wykein de wrâldpremjêre fan ‘Tolworld’ op yn Ljouwert. It selskip út Antwerpen waard folslein troch it Ljouwerter publyk omearme. De wrâldpremjêre fan ‘Tolworld’ luts oer trije dagen mear as hûnderttûzen besikers nei de stêd.

Artistyk lieder fan Theater Tol Charlotte Seuntjes sjocht werom op trije suksesfolle dagen fol geweldige optredens. “Nei de earste jûn fielden wy ús al ferwaarme troch de grutte opkomst, dy bliek mei de dei grutter te wurden. De entûsjaste reaksjes fan de besikers en de geweldige lokaasje makken it in feest foar ús om yn Ljouwert op te treden.”

De manmachtich oanwêzige taskôgers leine in sfearfolle kuierrûte ôf by trije metershege ynstallaasjes del, dêr’t dûnsers, muzikanten en sjongers op grutte hichte boppe it wetter fan de Prinsetún sweven. De ferljochte rûte waard opfleure mei kleurryk oanklaaide fytsers en dûnsers, sawol op de kuierpaden as op it wetter.

De gemeente Ljouwert helle it Flaamske teaterselskip Theater Tol nei de stêd. Mei de gemeente Ljouwert, Joop Mulder silger én mei help fan lokale Fryske keunstners ûntwikkele it teaterselskip in folslein nije útfiering: ‘Tolworld’. It ferneamde selskip reizget al sûnt 1998 de hiele wrâld oer. It is de earste kear dat Theater Tol in optreden fan sa’n formaat delsette, in unyk belibjen yn Ljouwert.