Termostaat yn oerheidskantoaren 2 graden omleech

It kabinet sil de termostaat yn sa’n twahûndert oerheidsgebouwen twa graden leger sette en yn ’e simmer minder kuolje. Dat is better foar it miljeu en it makket Nederlân minder ôfhinklik fan Russysk gas.

Boargers wurde oproppen om sels ek minder enerzjy te brûken. It advys is om oerdeis de ferwaarming net heger as 19 graden te setten en nachts fyftjin as maksimum oan te hâlden. Bedriuwen wurdt frege om te sjen hoe’t enerzjy besparre wurde kin op ferljochting, ferwaarming en fentilaasje.

Under it biedwurd ‘Set ek de knop om’ freegje de ministers Jetten (Klimaat en Enerzjy) en De Jonge (Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering) omtinken foar hoe’t húshâldens en ûndernimmingen mei praktyske tips sels enerzjy besparje kinne. “Enerzjybesparring hat de ôfrûne jierren net it omtinken krige dy’t er fertsjinne. Dêr sille we no feroaring yn bringe”, seit Jetten. Hy wiist derop dat besparringen net inkeld klimaatfoardielen jouwe en de ynfloed fan Ruslân ferminderje, mar dat se fanwege de hege enerzjyprizen ek in protte jild besparje.

Behalve it jaan fan besparringstips, sil it kabinet ek jild útlûke om 2,5 miljoen fan de acht miljoen huzen better te isolearjen, sawol keap- as hierwenten. Oant 2030 wurdt dêr fjouwer miljard euro foar beskikber steld. De oardel miljoen wenten mei it enerzjy-etiket E of minder moatte oan de ein fan it desennium isolearre wêze.

Om mear minsken te berikken, krije gemeenten boppe-op de besteande subsydzjeregelingen de mooglikheid om ekstra koarting of tegoedbonnen te jaan. Foar partikulieren dy’t net genôch sparjild hawwe foar oanpassingen oan harren wente, wurdt in 0-persintliening mooglik makke.