Tenei Frysktalige ferkearsbuorden

‘Wy wurkje oan de N31’ en ‘Kameratafersjoch’ stie der op ‘e buorden dy’t moandei yn Frjentsjer presintearre waarden. De buorden komme oan ‘e iepenbiere dyk te stean. It doel fan de provinsje is om it Frysk yn it iepenbiere libben sichtberder te meitsjen. Frysktalige ferkearsbuorden binne dêr in middel ta.

Opskriften op en yn oerheidsgebouwen wurde faker twatalich. By de pleatsing fan de earste buorden yn it gebou fan it CJIB yn Ljouwert die bliken dat dat net alhiel sûnder swierrichheden gie: it Hollânsk wie treflik, mar teksten lykas “Tink om!” (Pas op!) en “Ofjaan guod” (Guod ôfjaan) makken dúdlik dat de kontrôle op it Frysk noch net alhielendal yn streken wie.

De Nederlânske ministerske fan ynlânske saken Hanke Bruins Slot wie moandei yn Fryslân om mei deputearre Sietske Poepjes ôfspraken oer it sichtberder meitsjen fan it Frysk te ûnderskriuwen.