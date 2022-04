Suver Wâldmiel meast kreative konsept by ‘Lekkerste Streek fan Nederlân’

Yn it Súd-Hollânske Woubrugge binne De Fryske Wâlden ôfrûne moandei de striid oangien mei oare streken om de titel ‘Lekkerste streek fan Nederlân’. Streekmerk Wâldpyk, Tjalke Stoelwinder fan ierdappelgruthannel Greydanus en wedstriidkok John Spruit betochten it Suver Wâldmiel mei in knypeach nei it Happymeal.

Wâldbeantsjepatat mei appelsjerpmayo, hamburger fan wâldfeintsjes, milkshake en drûchfruithapke fan âlde appelrassen en in neigesetsje fan wichters krige de sjuery foarskûtele. “It meast fernijende en kreative konsept”, priizge de sjuery. Dochs gie de eare nei It Waad, dat de ferkiezing wûn. De Feluwe, Seelân en It Griene Hert wiene de oare streken dy’t oan de kriich meidiene.

Ferkiezing ‘Lekkerste Streek fan Nederlân’

De niget foar regionaal produsearre, earlik iten is, mei ttoch de koroanakrisis, tige tanommen. De konsumint hechtet hieltyd mear belang oan it komôf fan syn iten en hokker ynfloed oft it op syn libensjouwing hat, en hy is hieltyd mear ree dêr in earlike priis foar te beteljen. De fraach nei streekprodukten sit yn ’e lift, dat fernimme it Erkend Streekprodukt Karmerk fan Streekeigen Produkten en de dêrby oansletten regionale organisaasjes en produsinten ek. Om dat te fieren, organisearre SPN dizze earste edysje fan de lanlike ferkiezing ‘Lekkerste Streek fan Nederlân’.

