Skriuwersboun: bettere beleanning en mear promoasje

Ofrûne tongersdei hat it bestjoer fan it Skriuwersboun yn Tresoar it rapport fan syn Wurkgroep Honoraria presintearre. Dêr steane in mannich advizen yn om de Fryske skriuw(st)ers te stypjen:

a) minimum-tariven foar optredens en wurk yn opdracht;

b) de oanbefelling om wer 50% fan de royalties as foarskot te freegjen yn it kontrakt mei de útjouwer;

c) it effekt fan ‘Boeken fan Fryslân’ fersterkje troch bettere en mear promoasje foar de Fryske literatuer troch jierliks in tal spearpuntboeken sa grut mooglik yn it publike domein te promoatsjen.

Klik, om it folsleine einrapport te lêzen op Plan foar bettere beleanning en promoasje Fryske skriuwers.

It plan waard goed ûntfongen troch de oanwêzige minsken en organisaasjes yn de seal, lykas Pier Bergsma, foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging. It bestjoer fan it Skriuwersboun sil der in ferfolch oan jaan troch – as earste – mei de Provinsje Fryslân yn petear te gean.