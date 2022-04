Ruslân wol yn Cherson roebel as betelmiddel ynfiere

Boarne: Wikipedia – publyk domein

It Russyske regear wol yn de besette regio noardlik fan de Krim de roebel as betelmiddel ynfiere. Yn it gebiet, mei Cherson as grutte stêd, is it Russyske leger op it stuit de baas. De Russyske generaal Michaïl Mizintsov seit dat it “befrijd” is. Neffens de Russen wurdt der net mear fochten en wurdt it gewoane libben der wer opboud, neffens it Oekraynske regear wurdt der noch wol ferset levere.