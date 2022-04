Ried Fryske Beweging freget formateurs omtinken foar taal plaknammen  

Nederlânske plaknammen yn Fryslân binne net mear fan dizze tiid. Dêrom trunet de Ried fan de Fryske Beweging formateurs en ûnderhanneljende partijen oan om se wer yn de eigen taal werom te bringen.

Yn maart hat de kiezer him wer útsprutsen. De útslach is dúdlik. De kiezer seit: tink om ús regionale en lokale belang. Dêr heart ek it brûken fan de Fryske taal en streektalen by. Fryske plaknammen binne in belangryk ûnderdiel fan de ynfrastruktuer en sichtberens fan it Frysk.

Lang lyn hiene doarpen fansels Fryske nammen, want de bewenners koene gjin oare talen bûten har eigen. Letter binne der lykwols Hollânske nammen foar yn it plak kommen.

Al jierren is de striid geande om plaknammen yn de eigen taal werom te krijen. No’t yn de gemeenten it formearjen fan in nij kolleezje geande is, is der in unike kâns om doarpen en stêden yn Fryslân wer te neamen sa’t se echt hjitte. Hjir is De brief oan de formateurs en de kolleezjes te lêzen.