Resept: Jouster pofkes

In Jouster pof is in krinteboltsje dat by berten jûn waard. Utsein krinten befettet de pof brune sûker, bûter en kaniel (ek wol mangelspiis). De sûkerpof wie fan âlds in traktaasje by kreambesiten. Neffens boarnen soe dat dermei te krijen hawwe dat men eartiids tocht dat kaniel helpe soe by it útdriuwen fan boaze geasten.

Yngrediïnten:

– 350 gr. blom fan moal

– 10 gr. gêst

– 7,5 gr. sâlt

– 2,25 dl. molke mei waarm wetter fermongen

– Bûter of oalje

– Bastertsûker

– Kaniel

– Krinten

Meitsje fan de blom, de oanmongen gêst, sâlt en molke in gêstbeslach. It daai mei de krinten likernôch in kertier knetsje. Slaan it dêrnei in pear minuten op in mei blom bestruide tafel. Lit it daai yn in mei oalje of bûter ynwreaune bôleform, likernôch trije kertier op in lauwaarm plak ûnder in fochtige doek rize. Meitsje in stevige rol (pasta) fan bastertsûker, kaniel en bûter. Snij dêrfan plakken en lis dy tusken twa platdrukte bollen bôledaai mei krinten. Sydkanten tichtdrukke, rize litte en yn ien oere yn ’e ûne bakke. Lekker ite!