Tongersdei 14 april sil it heve! Ut trijehûndert dielnimmers yn ‘e foaromgongen hawwe har 40 learlingen fan 15 basisskoallen selektearre foar it provinsjaal Lyts Frysk Diktee. Tongersdeitemiddei 14 april om 15.00 oere meie se harren staveringskwaliteiten nochris bewize yn de monumintale Steateseal fan it Provinsjehûs.

It Lyts Frysk Finalediktee wurdt dit jier skreaun troch Martsje de Jong, skriuwer en oersetter fan Fryske boeken. De winner mei him/har bêste staverder primêr ûnderwiis 2022 fan Fryslân neame.

It Lyts Frysk Diktee wurdt organisearre troch Fryske Akademy, Cedin, Afûk en Provinsje Fryslân.