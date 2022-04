Philips lûkt miljoenen út foar problemen mei apneu-apparaten

De kosten dy’t Philips makket foar it weromroppen fan sliepapneu-apparaten komme in miljard euro benei. It bedriuw makke moandeitemoarn buorkundich dat opnij jild opside set is foar it reparearjen fan defekten oan de apparaten.

It konsern lûkt no 165 miljoen euro ekstra út. Earder waard al 725 miljoen euro reservearre. Fanwege eardere ôffallers is de beurskoers fan it bedriuw de ôfrûne moannen mei goed fjirtich persint tebekrûn. Yn reaksje op de fearnsjierssifers sakke it oandiel fan ’e moarn noch ris njoggen persint.

By sliepapneu stûkje de siken ien by it sliepen. De masines fan Philips soargje derfoar dat it sykheljen trochgiet. De apneu-apparaten waarden weromroppen, mei’t pasjinten skealike skompartsjes en gassen ynazemje koene by gebrûk. It bedriuw ferkeapet foarearst gjin nije masines. Oan ’e ein fan it jier is 90 persint fan de yn totaal 5,5 miljoen apparaten reparearre, seit Philips.

Ferline wike waard bekend dat der ek defekten oan de beäzemingsapparatuer fan Philips binne, mar dêr hat it bedriuw gjin nije oankundigingen oer dien.