Papiamintsk kriget deselde status as Frysk

Foto: Unsplash

It Papiamintsk kriget deselde status as it Frysk: it wurdt erkend ûnder diel trije fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden. Dat waard tongersdei op in sympoasium oer lytse talen yn Wolvegea buorkundich makke.

De erkenning jout sprekkers fan it Papiamintsk op it eilân Bonêre beskate wetlike rjochten. Sa moat de taal brûkt wurde kinne yn it ûnderwiis, de media, it iepenbier bestjoer en de rjochtspraak.

De Fundashon Akademia Papiamentu wol graach mei Fryske organisaasjes oparbeidzje. Oan ‘e iene kant wol de organisaasje op Bonêre trijetalige skoallen oprjochtsje nei it model dat yn Fryslân al goed tweintich jier brûkt wurdt. Oan ‘e oare kant kin Fryslân leare fan twatalige tsjinstferliening: op Bonêre is aktive kennis fan de minderheidstaal in ferplichting foar elkenien dy’t yn de soarch of by de oerheid wurket.

Foarsitster fan de Fundashon Akademia Papiamentu Elsmarie Beukenboom fertelde yn Wolvegea dat it brûken fan it Papiamintsk op Bonêre efterútbuorket trochdat in soad Nederlanners nei Bonêre ferfarre. Sûnt Bonêre yn 2010 diel fan it lân Nederlân wurden is, is it plak fan de taal op skoalle ek gâns lytser wurden.