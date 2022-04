Oxfam: ekstreme earmoed driget dit jier foar nochris fearn miljard minsken

Dit jier driigje goed 260 miljoen minsken wrâldwiid yn ekstreme earmoed te bedarjen. Dat betsjut dat se deistich minder as 1,74 euro te besteegjen hawwe. Dat stelt Oxfam Novib yn in nij rapport. De helporganisaasje rûzet dat ein 2022 sa’n 860 miljoen minsken yn earmoed libje as dêr neat tsjin dien wurdt.

Neffens Oxfam nimt de earmoed yn ’e wrâld ta fanwege de effekten fan de koroanagoarre en de tanimmende ekonomyske ûngelikens. De oarloch yn Oekraïne spilet ek in rol, mei’t dy ta hegere prizen foar iten en enerzjy laat. Earme minsken besteegje yn ferhâlding in grut part fan harren ynkomsten oan iten, seit Oxfam. Troch de hege prizen wurde se no twongen om pynlike karren te meitsjen, stelt de ûntwikkelingsorganisaasje, lykas tusken it beteljen fan iten, ferwaarming of soarch. Under mear yn parten fan Afrika, Jemen en Syrië is de situaasje tige skrinend, stiet yn it Oxfam-rapport. Yn East-Afrika rinne sa’n 28 miljoen minsken it risiko op ekstreme honger.

Oxfam stelt dat wrâldwiid te lang politike karren makke binne dêr’t rike minsken better fan wurden binne en de earmen yn ’e kjeld stean lieten. Dêrtroch soene mienskippen tige kwetsber wêze foar ûnferwachte barrens en krises. De helporganisaasje ropt oerheden oer de hiele wrâld dêrom op om mear en hegere belestingen yn te fieren foar rike minsken en grutte bedriuwen dy’t no “bûtenwenstige winsten” meitsje. In oar wichtich punt foar Oxfam is it kwytskatten fan de skulden fan de earmste lannen yn ’e wrâld. Oxfam is ek fan betinken dat rike lannen as Nederlân mear yn lytsskalige lânbou yn ûntwikkelingslannen ynvestearje kinne.