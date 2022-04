Oersetwedstriid: kantoarleafde yn tiden fan #MeToo

Yn tiden fan #MeToo wurdt it gedicht Office Friendships, fan de yn 1995 ferstoarne dichter Gavin Ewart, faaks mei oare eagen besjoen as doedestiden. Dat freget om in hjoeddeiske oersetting yn it Frysk, miende de redaksje fan tydskrift DE NIJE. Yn de nijste jefte is dêr in wedstriid foar útskreaun. Oersettings kinne oant en mei 1 maaie ynstjoerd wurde nei denije@itnijs.nl.

